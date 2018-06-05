طلاب الأدبي يشكون صعوبة الإحصاء

كتبت- عايدة رضوان:

اشتكى عدد من طلاب وطالبات الثانوية العامة، بالشعبة الأدبية، من صعوبة امتحاني الاقتصاد والإحصاء، اليوم الثلاثاء.

وقالت أمل أحمد، إحدى الطالبات بمحافظة الجيزة، إن امتحان مادة الاقتصاد كان في مستوى الطالب المتوسط إلا أنها واجهت العديد من الصعوبات في مادة الإحصاء.

وأضافت: "امتحان الإحصاء كان صعب جدا ومش مفهوم، مقدرتش أفهم المسائل عشان أقدر أحلها".

فيما قالت مي نبيل، طالبة أخرى، إنها عانت من صعوبة مسائل الإحصاء، مشيرة إلى أن الوقت المخصص لحل الامتحان لم يكن كافيا، فيما وصفت امتحان الاقتصاد بالمتوسط.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة صباح أول أمس الأحد، وأدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، أعقبه مادتي الاقتصاد والإحصاء.