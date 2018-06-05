تنفيذية "كنائس مصر" تهنئ السيسي بتنصيبه رئيسًا لمصر

كتب- إسلام ضيف:

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر برئاسة القس الدكتور جورج شاكر، اليوم الثلاثاء، لبحث الأنشطة المشتركة بين الكنائس بكاتدرائية العذراء مريم بالزيتون، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على ظهور العذراء.

وقال الأب رفيق جريش، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس، إن اللجنة التنفيذية زارت كنيسة الظهور.

وهنأت اللجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنصيبه رئيسًا لمصر، متمنيًا له التوفيق في الفترة الثانية لرئاسته.​