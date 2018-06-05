وزير الصحة لمصراوي: إنهاء تشكيل هيئات "التأمين الصحي" خلال أيام

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إنه تم الاستقرار على تشكيل الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي من المقرر تطبيقها في محافظة بورسعيد كأولى المحافظات في المرحلة الأولى، أغسطس المقبل.

وأضاف وزير الصحة، في تصريحات لمصراوي، أن رئيس الوزراء شكَّل لجنة ضمت في عضويتها إلى جانبه، كلٍ من الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وأعدت مقترحًا بتشكيل هذه الهيئات، ورفع المقترح إلى رئيس الوزراء لمراجعته وإصدار التشكيل.

وجرى تقسيم هيئات التأمين الصحي إلى: "هيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التي تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، والهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية التي تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية".

وأوضح وزير الصحة، أن هناك هيئتين ستصدران من قبل رئيس الوزراء وهي "هيئة التمويل وهيئة الرعاية الصحية"، فيما سيصدر تشكيل الهيئة الثالثة "الاعتماد والجودة" من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه من المرتقب أن ينتهي رئيس الوزراء من مراجعة الأسماء المعروضة بتشكيل هذه الهيئات خلال الأيام المقبلة.​