من 255 لـ324 جنيهًا.. جدول زيادات الرواتب من أول يوليو - إنفوجرافيك

كتب- محمد عمارة:

أقر مجلس النواب، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، زيادات لبند الأجور والمعاشات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018- 2019، تضمنت منح علاوتين، الأولى دورية تقدر بـ7% من الأجر الوظيفي، وعلاوة استثنائية، بقيمة مالية قطعية تضاف إلى الأجر الوظيفي.

كما أقر المجلس زيادة الرواتب بمقدار 4 مليارات جنيه إضافية، بواقع 40 جنيهًا لكل فئة من الفئات الواردة فى بند الأجور، و600 مليون جنيه للمعاشات ليتم رفع الحد الأدنى من 125 إلى 150 جنيهًا، وبحد أقصى 626 جنيهًا.

وبحسب الإجراء الجديد، من المقرر أن تزيد مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 7% كعلاوة دورية من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 65 جنيهًا، إضافة إلى العلاوة الاستثنائية وتكون كالتالي:

- 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

- 190 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.

- 180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.​

وينشر مصراوي من خلال الإنفوجرافيك التالي، الزيادات وفقا للعلاوتين على كل درجة وظيفية، وذلك للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وبحسب قانون الخدمة المدنية الذي أقر قبل نحو عامين، استبدل الأجر الأساسي بالأجر الوظيفي، والذي يتضمن نحو 75% من قيمة ما يتقاضاه الموظف، إضافة إلى أجر مكمل.

وقبل إقرار القانون، تراوح الأجر الأساسي لمرتبات الموظفين في حدود الـ 300 جنيه، لكنه وبحسب قانون الخدمة المدنية، فإن متوسط الأجر الوظيفي 3 أمثال الأجر الأساسي، حيث تراوح في حدود 1050 جنيهًا.

وبحسب مصدر حكومي شارك في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، فإن الزيادات الجديدة لكل درجة وظيفية ستكون كالتالي:​