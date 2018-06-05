مجلس النواب: الموافقة نهائيًا على تحصيل 50 جنيهًا عند شراء خط محمول

كتبت- هند الشامي:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984.

وتضمن إضافة بند 20 إلى المادة الأولى خاص بخطوط المحمول، ويقضى بفرض رسم قدره 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد، تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، مع التأكيد على التزام الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية، فيما رفضت المقترح من الحكومة بشأن فرض رسم 20 جنيهًا عند شراء كارت محمول جديد وذلك تيسيرا على المواطنين.​