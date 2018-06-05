تصل لـ41 درجة.. الأرصاد: موجة حارة جديدة تبدأ الخميس

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كبداية لموجة حارة، اعتبارًا من الخميس المقبل، حتى الاثنين 11-6-2018.

وأضاف عبدالعال، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة سترتفع على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، ليسود طقس حارعلى السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا.

كما ترتفع نسب الرطوبة على شمال البلاد لتصل إلى 85%، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن هذه الفترة تشهد رياحًا معتدلة تنشط أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تنشط على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطح البحر الأحمر وخليج السويس.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء غطاء واقي للرأس وزيادة معدل شرب السوائل ليلًا.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال ذروة الموجة فهي كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية

من 32 إلى 34 درجة مئوية.

محافظة شمال سيناء

من 33 إلى 35 درجة مئوية

محافظات الوجه البحري والقاهرة

من 38 إلى 41 درجة مئوية

محافظات شمال الصعيد

من 39 إلى 42 درجة مئوية

محافظات جنوب الصعيد

من 42 إلى 43 درجة مئوية​