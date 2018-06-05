رئيس الطائفة الإنجيلية للمفتي: تنشرون التسامح وقبول الآخر

كتب- إسلام ضيف:

هنَّأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام، بعيد الفطر المبارك، في زيارة له اليوم الثلاثاء، بمقر دار الإفتاء المصرية.

وقال زكي خلال اللقاء: "يحتاج مجتمعنا بصورة ملحة إلى دعم مؤسسات الدولة لنشر ثقافة المواطنة التي تساعد على خلق البيئة الطاردة لأفكار التطرف والتعصب والكراهية"، مؤكدًا، أن دار الإفتاء هي إحدى هذه المؤسسات التي تضطلع بهذا الدور المهم في نشر نور التسامح والعيش المشترك وقبول الآخر.

وشدد زكي على ضرورة التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب والتطرف والعمل على نشر الوعي والتسامح والمودة بين الناس أكثر من أي وقت مضى.