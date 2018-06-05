وزير التنمية المحلية يبحث التعاون المشترك مع السفير الاسترالي

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، نيل هوكينز، سفير استراليا بالقاهرة؛ لمناقشة سبل دعم و تعزيز التعاون في مجال التنمية المحلية.

وناقش اللقاء تطوير العلاقة بين معاهد التدريب المتخصصة في البلدين وتأهيل الكوادر وبناء القدرات والتعرف على التجربة الاسترالية في مجال اللامركزية، وتبادل الزيارات والتوأمة بين المدن.

وحسب بيان، اليوم، أشاد الجندي بالروابط والعلاقات التاريخية التي جمعت البلدين منذ افتتاح أول سفارة استرالية بالقاهرة في مارس 1950 كأولى سفاراتها الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وعرض وزير التنمية المحلية آفاق التعاون المتنامي بين البلدين وما شهده من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثماري والمرشح للتضاعف في السنوات القادمة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الهام الذي تبنته مصر، وقانون الاستثمار والمشروعات التنموية الكبرى.

و أشار الجندي، إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر و التي يُمكن للشركات الاسترالية الاستفادة منها في مجالات متنوعة في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي الجاد والبيئة التشريعية الممثلة في قانون الاستثمار الموحد.

ومن جانبه عبر السفير الاسترالي عن استعداده للتعاون في مجالات التنمية المحلية والتدريب وتبادل الزيارات وإنشاء علاقات بين المعاهد الاسترالية المتخصصة ونظيرتها المصرية.

وأضاف السفير نيل هوكينز، أن الصادرات الاسترالية لمصر متنوعة وتشمل القمح والبقوليات واللحوم وتقديم الاستشارات الفنية لعدد من المشروعات، كما عبر عن تقديره لرعاية الحكومة المصرية للمكون الاسترالي في القوة متعددة الجنسيات بسيناء وهي القوة التى يرأسها حاليًا استرالي منذ مارس 2018 ويلقى كل دعم ومساندة من القوات المسلحة المصرية.

ولفت السفير، إلى أن الاستثمارات الاسترالية في مصر ممثلة استخراج المعادن من الرمال السوداء في البرلس وكذلك تزايد الاهتمام بالاستثمارات الاسترالية في مجال استخراج الذهب من منجم السكري وغيره من المناطق الواعدة، معربًا عن استعداد الشركات الاسترالية للدخول للسوق المصري بشكل أوسع لدى تعديل الاطار التشريعي الذى يتيح التعامل مع استخراج الذهب وهو ما يختلف عن الاطار التشريعي القائم والمرتبط أكثر بالطاقة من بترول وغاز.