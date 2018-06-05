وزير القوى العاملة: "التدريب المهني أهم وسائل دعم الشباب"

كتبت-مروة شوقي:

تصوير-علاء أحمد:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن التدريب المهني أهم وسيلة لدعم الشباب المصري في المرحلة المقبلة، ليكون لديهم الكفاءة المطلوبة بسوق العمل، بجانب توعيتهم بالمشروعات الصغيرة.

وتابع سعفان، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ومؤسسة المنتدى الليبرالي المصري، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تحاول الإضافة لمجال التدريب لدعم الشباب وتمكينهم من المشروعات الصغيرة، كونها الباب الأساسي لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: "تفعيل البروتوكول مهم، وسنتابعه بشكل كامل، ونحن بحاجة لتطبيقه في جميع محافظات مصر".