طلاب الثانوية العامة يشيدون بسهولة امتحان الاقتصاد

كتبت-ياسمين محمد:

أبدى طلاب الثانوية العامة، سعادتهم بسهولة امتحان الاقتصاد، الذي أدوه اليوم الثلاثاء، في الفترة الأولى.

وقال طلاب مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يكن به أي أجزاء صعبة.

ويحصل الطلاب حاليا على فترة راحة حتى الساعة الحادية عشرة، ليبدأوا امتحان الآحصاء حتى الثانية عشرة والنصف.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، ويتقدم للامتحان 559 ألفا 546 طالبا وطالبة، ب1777 لجنة امتحان.

وتعتبر مادتا الاقتصاد والإحصاء من المواد التي لا تضاف للمجموع.​