حفل إفطار للعاملين بوزارة الزراعة في حضور الوزير ومحافظ الجيزة - صور

كتب- أحمد مسعد وهاني رجب:

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء اليوم الاثنين، برعاية الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، حفل إفطار للعاملين بالوزارة.

وحضر حفل الإفطار، كلٍ من الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، واللواء جمال الدالي، محافظ الجيزة، ونظم الحفل في دار الأشغال العسكرية بمنطقة المعادي.​