"الأعلى للإعلام": وقف مسلسل "فوق السحاب" حال عدم حذف مشاهد المخدرات

القاهرة- (مصراوي):

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توجيه إنذار أخير إلى الشركة المنتجة لمسلسل "فوق السحاب" بضرورة حذف المشاهد المتضمنة ترويجا للمخدرات والتدخين من الحلقات الباقية، ومراجعة الحلقات وإعادة المونتاج الخاص بها.

وتضمن القرار أن تقوم الشركة المنتجة كذلك بحذف جميع المشاهد التي تضمنت تعاطي المخدرات والتدخين من الحلقات الـ19 السابقة حين إعادة عرض المسلسل حرصا على عدم الترويج للتدخين والمخدرات وآثارهما على الشباب، فضلا عن كون القناة التي تعرض المسلسل قناة رائدة يدرك مسئولوها أخطار بث هذه المشاهد.

كما قرر المجلس وقف بث المسلسل في حال عدم الالتزام بتنفيذ ما سبق.

وأوضح المجلس، أنه اتخذ هذا القرار بناء على توصية لجنة الرصد بالمجلس بعد رصد 19 حلقة من المسلسل المشار إليه، حيث أظهرت مشاهد قيام الأب بشراء "الحشيش" والإعلان عن سعره ودعوة ابنه لشرب الحشيش معه، كما يظهر الأب في جميع الحلقات وهو يشرب "الجوزة" ويتعاطى المخدرات، بالإضافة لمشهد يدخل فيه المسجد وهو مخمور.