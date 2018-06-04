عرفات يبحث مع وفد البنك الأوروبي التعاون في مجالات النقل المختلفة

كتب - أحمد نبيل:

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة جانيت هكمان، المدير التنفيذى للبنك بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات النقل، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الجانبين ناقشا التعاون في عدد من المشروعات مثل تطوير الخط الثاني للمترو ( خاصة وأن البنك سبق ووقع اتفاقية مع الهيئة القومية للأنفاق لتمويل 6 قطارات جديدة للخط الثاني للمترو بإجمالي 100 مليون يورو، وتم طرح هذا المشروع للأعمال الاستشارية )، بالإضافة إلى التعاون في تطوير الخط الأول للمترو، وتباحثا حول توفير البنك تمويل بمقدار 200 مليون يورو، لتحديث هذا الخط الهام الذي ينقل حاليا 1.5 مليون نسمة يوميا.

وأشار وزير النقل إلى أن إعادة التأهيل سيتم على مرحلتين، الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات، والثانية تشمل الوحدات المتحركة.

وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية، وتدعيم أسطول الجر بالسكك الحديدية ب100 جرار، قام البنك بتوفير التمويل الخاص بهما، وسيتم الترسية على الاستشاري في يوليو المقبل، وكذلك تقديم العروض الفنية للمرحلة الثانية والأخيرة في يوليو، لتدعيم أسطول السكك الحديدية ب 6 قطارات.

وتم بحث موقف الدراسات الخاصة بمشروع خط سكة حديد 6 أكتوبر /أسوان، والتي طلبت وزارة النقل من البنك تمويل هذه الدراسة، بالإضافة إلى قيام البنك بتحديث الدراسات الخاصة بتطوير خط أبو قير بالاسكندرية.

وفي ختام الاجتماع تم استعراض استعداد البنك للمساعدة في إعداد خطة تنفيذية بأولويات تحسين خدمات النقل، وقدم البنك مقترح توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والبنك لتنفيذ الدراسات الخاصة لهذا المشروع.​