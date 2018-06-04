وزير الصحة يفتتح أول مركز لعلاج أورام الثدي بالتأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

افتتح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، أول مركز أورام متخصص في أورام الثدي والنساء تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بمقر مستشفى أورام مدينة نصر للتأمين الصحي، والتي افتتحها رئيس الجمهورية في يناير الماضي.

وقال وزير الصحة، إن هذا المركز هو الأول من نوعه في التأمين الصحي، والمتخصص في أورام الثدي والرحم، لافتًا إلى تجهيزه بأعلى الإمكانيات، ويحوي 35 كرسيًا للعلاج الكيماوي و26 سريرًا داخليًا و6 أسرة رعاية مركزة و2 غرفة إفاقة و2 غرف عمليات مع وجود قسم للباثولوجي وقسم للأشعة مجهز بأشعة مقطعية ورنين مغناطيسي وصيدلية إكلينيكية.

وأضاف وزير الصحة، أن الوزارة بدأت خطة تطوير منظومة التأمين الصحي الحالية في المحافظات، والتي عانى منها المرضى بالتوازي مع تطبيق القانون الجديد، ويشمل التطوير تغيير معاملة المرضى والبنية التحتية والعيادات الشاملة، فضلًا عن الميكنة من استخدام الملف الإلكتروني الطبي الموحد، مشيرة إلى وجود 7 مستشفيات في القاهرة تتبع التأمين الصحي، وسيتم ميكنتها على غرار مستشفيات محافظة بورسعيد.

وتابع وزير الصحة، أن الهدف من زيارة المستشفى هو متابعة سير العمل في المستشفيات التي افتتحها رئيس الجمهورية، قائلًا إن الرئيس وجه بتعاون الوزارة مع منظمات المجتمع المدني، ومن المقرر توقيع اتفاقية مع جمعية نورالعيون لخفض قوائم الانتظار في عمليات الكاتاركت "المياه البيضاء" في التأمين الصحي، ومحاسبتهم بالطريقة التي تتبع مع المستشفيات الأخرى.

وأردف، أن الوزارة رفعت أسعار الخدمات الصحية في التأمين الصحي مثل "المياه البيضاء"، وكانت تدفع التكلفة 1500 جنيه للمريض، وتدفع 2500 جنيه في الوقت الحالي، موجهًا الدكتور محمد شوقي مساعد الوزير للموارد البشرية، بزيادة عدد الصيادلة بالمركز بعدد 10 صيادلة، وزيادة طاقم التمريض بعدد 40 ممرضًا وممرضة.