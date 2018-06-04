برلماني:"الفلاح مبياكلش العيش وبيرميه للفراخ"

كتب - أحمد علي:

انفعل النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، بشأن قانون زيادة المعاشات.

وقال الحناوي، إن البلد لن تنهض إلا بالعمل، مشيرا إلى ضرورة أن يعمل الجميع كي تنهض البلاد، مطالبا الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للبعض ممن يستحقون برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف الحناوي، "حرام ما يحدث في أفران العيش بالقرى، "العيش يذهب للفراخ حرام، الفلاح لا يأكل من ذلك العيش، ويقدمه للفراخ"..