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برلماني:"الفلاح مبياكلش العيش وبيرميه للفراخ"

08:18 م الإثنين 04 يونيو 2018
برلماني:"الفلاح مبياكلش العيش وبيرميه للفراخ"

النائب محمد الحناوي

كتب - أحمد علي:

انفعل النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، بشأن قانون زيادة المعاشات.

وقال الحناوي، إن البلد لن تنهض إلا بالعمل، مشيرا إلى ضرورة أن يعمل الجميع كي تنهض البلاد، مطالبا الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للبعض ممن يستحقون برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف الحناوي، "حرام ما يحدث في أفران العيش بالقرى، "العيش يذهب للفراخ حرام، الفلاح لا يأكل من ذلك العيش، ويقدمه للفراخ"..

محمد الحناوي مجلس النواب قانون زيادة المعاشات
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