بقالو التموين: المنافذ خاوية من الأرز.. وكميات الزيت والسكر كافية

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين، إن المنافذ ما زالت خاوية من الأرز البلدي المخصص للصرف على البطاقات، مشيرًا إلى طرح كميات كافية من السكر والزيت لسد احتياجات المواطنين منهما.

وأكد نادي، في تصريحات لمصراوي، استمرار استياء المواطنين من عدم توافر الأرز، نظرًا لزيادة الإقبال عليه خلال شهر رمضان الجاري، فضلًا عن تراوح أسعاره في السوق الحر ما بين 11 لـ 14 جنيهًا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم نقابة بقالي التموين، أن عملية صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز منتظمة، مؤكدًا عدم تعرض ماكينات الصرف لأي أعطال خلال الشهر الجاري.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أعلن خلال توقيع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون وعقد شراكة بين الجهاز ومحافظ السويس اللواء أحمد حامد، ان الوزارة ستبدأ في ضخ الأرز بالمنافذ ابتداء من الشهر المقبل، مؤكدا:"إحنا عندنا الموردين بتوعنا وهنوفر الكميات اللازمة"، مؤكدًا: "ماحدش يقلق من توفير الأرز".

واشتعلت أزمة الأرز منذ ما يقرب من 3 أشهر، بعد أن تعنت التجار في توريده نظرًا لعدم الاتفاق على السعر المُحدد والمقدر بـ 6300 جنيه للطن عوضًا عن 6100 جنيهًا تم تحديدها العام الماضي، خاصةً عقب قرار وزير الزراعة بتقليص المساحة المنزرعة من الأرز لـ780 ألف فدان بدلًا من مليون فدان، والذي جاء حفاظًا على المياه التي باتت محددًا استراتيجيًا مهمًا.

وحاول "مصراوي"، التواصل مع أحد مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية ولكن دون رد.