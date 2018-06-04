رئيس الوزراء: تكلفة العلاوة الخاصة والاستثنائية وزيادة المعاشات تزيد على 60 مليار جنيه

كتب - محمد غايات:

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الخزانة العامة تتحمل ما يزيد على 60 مليار جنيه، تكلفة منح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الزيادة بالمعاشات بنسبة 15%.

وقال رئيس الوزراء في بيان له، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع المواطنين، ومراعاة محدودي الدخل، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

ولفت إسماعيل إلى أن العمل بهذه الزيادات سيبدأ مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل وبعد إقرارها من البرلمان.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة الزيادة في المعاشات تدور حول 27 مليار جنيه يستفيد منها 9 ملايين مواطن، فيما يستفيد من العلاوتين الخاصة والاستثنائية نحو 6 ملايين موظف تقريباً.​