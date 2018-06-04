الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات لـ150 جنيهًا بدلاً من 125

كتب ــــ أحمد علي:

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للزيادة السنوية للمعاشات التى تطبق أول يوليو المقبل، إلى 150 جنيهًا بدلا من 125، والنص على ذلك في مشروع قانون زيادة المعاشات المحال من الحكومة للبرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، ووزير التضامن غادة والي.

وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس الأحد، مشروع قانون زيادة المعاشات، الذي أحيل من الحكومة للبرلمان.​