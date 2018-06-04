مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

كتبت- عايدة رضوان:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتابعت الهيئة، في بيان، الاثنين، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

وسط الدلتا 22 32

الإسكندرية 22 29

بلطيم 21 29

مطروح 20 28

السلوم 19 31

سيوة 21 36

بورسعيد 21 29

دمياط 21 29

العريش 18 30

رفح 17 29

الاإسماعيلية 21 33

السويس 21 32

رأس سدر 23 33

نخل 16 32

نويبع 25 34

طابا 19 32

كاترين 14 29

الطور 25 34

شرم الشيخ 27 34

الغردقة 26 36

مرسى علم 25 35

الفيوم 22 34

بنى سويف 22 34

المنيا 22 35

أسيوط 21 35

سوهاج 23 36

قنا 24 36

الأقصر 25 37

أسوان 25 38

أبوسمبل 24 37

الوادى الجديد 22 37

شلاتين 24 33

ابو رماد 25 33

راس حدربة 26 32

حلايب 26 31​