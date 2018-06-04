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    البرلمان يرفض رفع الحصانة عن أحد نوابه

    02:00 م الإثنين 04 يونيو 2018
    البرلمان يرفض رفع الحصانة عن أحد نوابه

    رئيس مجلس النواب علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي:

    عرض رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، طلب برفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب، دون ذكر اسمه، معلنا رفض هيئة مكتب المجلس للطلب.

    وأضاف عبدالعال: "جاء طلب رفع الحصانة لرفع دعوة مباشرة ضد النائب، وأحلته لمكتب المجلس، والذى انتهى إلى حفظ الطلب لعدم استيفائه الاشتراطات اللائحية خاصة المستندات المؤيدة للوقائع المنسوبة إلى النائب، ونعرض الأمر على الجلسة العامة بدون ذكر أسماء، وإخطار النائب ومقدم الطلب بالقرار".​

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