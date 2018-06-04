وزير الصحة: توفير 3 أصناف من صبغات الأشعة وأدوية الأورام

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، اعتماد عدد من الإجراءات العاجلة لتوفير 3 أصناف مهمة من صبغات الأشعة، وأدوية الأورام، بجانب متابعة الشركات من خلال الإدارة المركزية للصيدلة لمساعدتها في الاستيراد العاجل لتلك الأصناف وتوفيرها للمريض المصري.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس إدارة الصيدلة، إنه سيجري توفير النواقص تبعًا لأهميتها للمريض، فهناك أدوية لها أهمية قصوى ومنها مستحضرات لعلاج الأورام، أمراض الدم، مشتقات الدم، الجهاز العصبي، صبغات أشعة، التخدير، أنسولين، بعض المضادات الحيوية، ولها أولوية قصوى في توفيرها، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأدوية ذات الأهمية المتوسطة وهي أدوية الضغط، والسكر، قطرات عين، بعض المضادات الحيوية، ثم تأتي في المرتبة الأقل أهمية الأدوية الخاصة بالمسكنات، وأدوية الجهاز الهضمي، والجهاز البولي، والأوعية الدموية، ومضاد فطريات، وموانع حمل.

وذكرت زيادة في تصريحات صحفية، الاثنين، أن هناك جهودًا لتوفير النواقص ومنها التغلب على المعوقات المتسببة في النقص سواء من حيث الإفراج الجمركي أو الاستيراد أو التحاليل للعينات، أو زيادة التكلفة، وأيضا ضعف الكميات سواء المستوردة او المنتجة.

ولفتت زيادة إلى التغلب على هذه المعوقات حتى تتمكن الشركات سواء من الإنتاج أو الاستيراد، وقبل الوصول إلى أرصدة حرجة، حرصا على المريض المصري، مؤكدة زيادة المثائل سواء من خلال الإنتاج أو الاستيراد.

وتابعت زيادة، أنه يجري متابعة عملية البيع لمنع تسرب الأدوية خارج النطاق القانوني المقرر للتوزيع، كذلك المتابعة الدقيقة والدورية من خلال إدارة التفتيش الصيدلي للمنتجين والموزعين والمستوردين، مشيرة إلى نجاح إدارة التفتيش في ضبط العديد من المخالفات خلال الفترة السابقة بجميع محافظات الجمهورية.​