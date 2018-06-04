وزير الزراعة: إنشاء قاعدة معلومات جغرافية لشبكة المجاري المائية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) التابعة لمصلحة الري انتهت من تصميم قاعدة معلومات جغرافية لشبكة المجاري المائية وملحقاتها التابعة لإدارات منطقة الدلتا ال 19، بالإضافة إلى توفير إمكانية استخراج جداول إجمالية وأخرى تفصيلية لبيانات قاعدة المعلومات، طبقا للاحتياج والتصنيف المطلوب، وكذلك التعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، لاستخدام قاعدة البيانات المنتجة بالوحدة في دراسة وتقييم شبكة المجاري المائية بمنطقة الدلتا.

وقال وزير الري - عقب تلقيه تقريرا شاملا من رئيس مصلحة الري المهندس خالد مدين - إن الوزارة تسعى من خلال هذه الوحدة الجديدة إلى إنشاء قاعدة معلومات جغرافية بدقة وجودة عالية لشبكة المجاري المائية على مستوى الجمهورية واستخدامها في تحليل الأزمات المائية وحلها بأدق وأسرع صورة، بجانب تقديم الدعم الفني في مجال نظم المعلومات الجغرافية لمتخذي القرار بالري ومديري الشبكة بالمحافظات، وكذلك تكوين كوادر فنية بالمحافظات للاستفادة من مخرجات الوحدة والعمل على تدقيق وتحديث بيانات قاعدة المعلومات بصفة مستمرة.

من جانبه، قال المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري إن النظام الجديد يحقق إمكانية تحميل خريطة مجمعة لمنطقة الدلتا على أجهزة الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي لاستخدامها أثناء المرور على الطبيعة، وإنتاج خرائط ورقية ورقمية لكل إدارة وهندسة بمقياس رسم، يشمل جميع تفاصيل الشبكة وإرسالها للإدارات لاستخدامها في أعمال إدارة شبكة المجاري المائية، بجانب إنتاج خرائط إلكترونية Emap (قادرة على تحديد الموقع بالطبيعة) للتحميل على الحاسب النقال وأجهزة الـ GPS.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، قال مدين، إن الوحدة لديها رؤية مستقبلية، تتضمن رفع معدل الإنتاج لاستكمال قاعدة المعلومات لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك رفع كفاءة مهندسي الوحدة والإدارات من خلال التدريب المستمر على برامج نظم المعلومات والاستشعار عن بعد، علاوة على دعم الوحدة بالأجهزة وتراخيص البرامج المتطورة لزيادة معدل الإنتاج، بجانب إتاحة تطبيقات على الهواتف الذكية لاستخدام بيانات الوحدة من قبل مديري الشبكة بالمحافظات مع وضع ضوابط حماية البيانات، وكذلك استخدام البيانات المتاحة بالوحدة في ميكنة الإدارة لشبكة المجاري المائية للحفاظ على كل قطرة مياه.

بدوره، أوضح المهندس أحمد الخربوطلي مدير عام الوحدة أنه تم إنتاج 123 خريطة هندسة ري لجميع هندسات الري بمنطقة الدلتا بمقياس يتيح كتابة بيانات جميع التطبيقات على الخرائط لتسهيل عمل مهندسي المراكز، كما تقوم وحدة ال GIS بمصلحة الرى بإنتاج (أطلس الدلتا) تحت الطبع (Map book) ويضم 197 خريطة ويتضمن المجاري المائية ومنشآت الري والطلمبات بأنواعها والحدود الهيدروليكية للهندسات ومحطات مياه الشرب، ويهدف إلى تمكين متخذي القرار ومسئولي الري والصرف بالمحافظات من سرعة اتخاذ القرار في حالة وجود أي أزمات.​