"قوى عاملة النواب" تناقش أزمة إجازات العاملين بالخارج

كتبت- هند الشامي:

ناقشت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب إحاطة بشأن قرار عدم تجديد إجازات العاملين بالخارج لمن أمضوا أربع سنوات، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وممثلين عن وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وطالب النائب ثروت سويلم، مُقدم طلب الاحاطة، بإلغاء قرار عدم تجديد إجازات العاملين بالخارج، وأن يكون تجديد ومد إجازات العاملين بالخارج، لمصلحة الوطن، لأن تواجدهم في الخارج يدخل عملة صعبة للبلد، كما أن هناك حالة تكدس بالجهاز الإداري للدول.

وانتقد النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، قرار عدم تجديد إجازات العاملين بالخارج لمن أمضوا أربع سنوات، قائلا: "ليه الحكومة تصدر قرار بهذا الشكل، على الرغم من أن المصريين بالخارج عامل مهم لتوفير العملة الصعبة للدولة، وتخفيف الضغط على الجهاز الإداري للدولة".

ومن جانبها ردت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج قائلة: "أنا كمان عايزة أعرف فلسفة هذا القرار باعتباري ممثلة عن المصريين بالخارج، وبحاول أحل الموضوع، من أجل مصلحة البلد، فالمصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول لمصر بالخارج، وبيوفروا للدولة عملة صعبة، ووجودهم بالخارج يساهم في حل أزمة التكدس بالجهاز الإداري بالدولة".

ولفتت نبيلة إلى أن القرار مسئول عنه اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ويمكن للجنة القوى العاملة التواصل معه لمعرفة تفاصيل هذا القرار.