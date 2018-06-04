"المالية": 20 مليون مواطن يستفيدون من تعديلات الضريبة على الدخل

كتبت- هند الشامي:

أعلن أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن أكثر من 20 مليون مواطن سيستفيدون من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8 آلاف جنيه.

وأوضح كوجك، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن التعديلات تأتي ضمن حزمة حماية اجتماعية، وستشمل كل العاملين بالدولة، سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، مؤكدا على ما ذكره عمرو الجارحي، وزير المالية بأن الأثر المالي لهذا التعديل 9 مليارات جنيه تتكلفها الخزانة العامة للدولة.