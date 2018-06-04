"الصحة": انخفاض نواقص الأدوية لـ8 أصناف

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إنه جرى خفض عدد نواقص الأدوية بالسوق ليصبح 8 أصناف ليس لها مثائل أو بدائل، ولكن يمكن الرجوع فيها إلى الطبيب المعالج لكتابة البدائل، فيما انخفضت النواقص التي لها مثائل وبدائل إلى 134 صنفا، يجري توفيرها.

وأوضحت "زيادة"، في بيان، الاثنين، أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة لتوفير النواقص ومنها الاستجابة لشركات الأدوية وطلباتها من حيث الموافقة على نقل الملكية أو تغيير مكان الإنتاج، أو تغيير بيان التركيب، ما يساعد على توفير الأدوية بالأسواق.

وأوضحت "زيادة"، تدشين شبكة إليكترونية تربط المصانع والمستوردين مع الإدارة المركزية للصيدلة، والتي ساهمت بشكل كبير في معرفة النقص بالأرصدة للتغلب الفوري عليها، وجرى العمل فيها منذ أبريل الماضي.