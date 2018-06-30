التعليم تنفي وجود أخطاء بنموذج إجابة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود أخطاء بنموذج إجابة امتحان الجغرافيا، الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، أول أمس الخميس.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، قال حجازي إن الوزارة اطلعت على شكاوى الطلاب من وجود أخطاء بنموذج إجابة امتحان الجغرافيا، بالنسبة لسؤال: بماذا تفسر الحدود الجبلية من أقوى الحدود السياسية بين الدول؟، وكذلك السؤال الخاص بالنتائج المترتبة على: عجز الاتحاد السوفيتي السابق عن تطوير نظم إنتاجه الاقتصادي.

وأوضح حجازي، أنه بالتواصل مع أعضاء الهيئة الفنية واضعي أسئلة الامتحان، وفي ضوء التقرير الفني المقدم من محمود عطية، مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية، تبين عدم صحة المعلومات المتداولة على النحو التالي:

- الإجابة الخاصة بسؤال الحدود الجبلية موجودة بالكتاب المدرسي بالصفحة رقم (28)، والسؤال من الأسئلة المهارية التي تعتمد على قياس قدرة الطالب على الفهم والربط بين الجوانب الإيجابية للجبال واستخدامها كحدود سياسية، وأن السؤال مقرر له بنموذج الإجابة (درجة واحدة) ويحصل الطالب على تلك الدرجة كاملة حال ذكره أي جانب إيجابي واحد منطقي من الجوانب العديدة الإيجابية، أو المميزات الخاصة باستخدام الجبال كحدود سياسية.

- الإجابة الخاصة بسؤال حول عجز الاتحاد السوفيتي السابق عن تطوير نظم إنتاجه الاقتصادي موجودة بالصفحة رقم (103)، وتستكمل إجابته بالصفحة رقم (106) بالكتاب المدرسي والسؤال من الأسئلة المهارية التي تقيس قدرة الطالب على الاستنتاج والتحليل والربط بين الأحداث الاقتصادية والسياسية.

وعليه قرر حجازي أن المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هاتين الجزئيتين هو كلام عارٍ تمام عن الصحة، وأكد على سلامة وصحة ما ورد بهما بنموذج الإجابة.​