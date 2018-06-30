"التعليم": انتهاء طلاب الثانوية للمكفوفين اليوم دون شكاوى

كتبت- ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "المكفوفين"، صباح اليوم السبت، امتحان الدور الأول للعام الدراسي 2017/ 2018، في مادة الفلسفة والمنطق، وهو آخر أيام الامتحان بالنسبة للطلاب المكفوفين هذا العام.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، وصل عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان، 201 طالبًا وطالبة، أمام 25 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان، إذ سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

ويختتم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحانات غدًا الأحد، إذ يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد (248,513) طالبًا وطالبة، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد (239,704) طالبًا وطالبة، فيما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد (108,838) طالبًا وطالبة.