"الجبالي" لمصراوي: 30 يونيو أفشلت مخطط الإخوان لإقامة شرق أوسط جديد

كتبت- هند الشامي:

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، إن ثورة 30 يونيو أفشلت مخطط إقامة الشرق الأوسط الجديد عن طريق جماعة الإخوان، التي وصفتها بـ"يد الأمريكان في الأوطان العربية".

وأضافت "الجبالي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تسليح الجيش هو أهم الإنجازات التي أسفرت عن ثورة 30 يونيو، قائلة: " كان علينا حصار اقتصادي من خلال الإخوان إلا أن قدرة الاقتصاد على تجاوز المرحلة دي تمت رغم غلاء الأسعار من خلال رفع الشعب لشعار يد تبني ويد تحمل السلاح".

وتابعت نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، أنه "بفضل الثورة التي خلصتنا من الإخوان، استعادت مصر سيادتها على سيناء التي كانت ستضيع باتفاقات الإخوان مع التنظيمات الممولة من الكيان الصهيوني والغرب، والتي اختارت سيناء مقرًا لها لمحاولة انتزاعها من سيادة الدولة المصرية".​