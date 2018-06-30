وزير النقل لمسؤول بريطاني: المناخ الاستثماري في مصر "واعد"

كتب- أحمد نجيب:

التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، لويس تايلور، الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات في بريطانيا، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء جون كاسن، سفير إنجلترا في القاهرة، وقيادات وزارة النقل.

وقال الدكتور هشام عرفات، خلال اللقاء، إن قطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا في كافة القطاعات، وذلك سواء على مستوى البنية التحتية والنواحي التشريعية، لافتًا إلى تعديل القانون الخاص بالسكك الحديدية بما يسمح بإدخال القطاع الخاص في تشغيل وإنشاء وإدارة خطوط نقل البضائع والركاب معًا بما سينعكس على تحسين مستوى الخدمة، وكذلك تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، والذي بمقتضاه يتم السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة تختص بإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي.

وأضاف وزير النقل، أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وهناك عدد من المشروعات الاستثمارية في مجال السكك الحديدية مثل خط "العين السخنة مرسى علم"، ومن المخطط ازدواج خط المناشي والاستفادة منه في نقل البضائع إلى جانب نقل الركاب وربطه بالميناء الجاف في 6 أكتوبر، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المختلفة في الموانئ البحرية مثل موانئ دمياط والإسكندرية.

وتابع الوزير، أنه يولي اهتمامًا لتطوير منظومة النقل النهري لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم في توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات، مشيرًا إلى وضع حجر الأساس لموانئ نهرية في قنا وسوهاج ضمن مخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية في صعيد مصر.

من جانبه، نوه الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة، إلى اهتمام عدد كبير من الشركات البريطانية بالاستثمار في قطاع النقل بمصر، واستعداد بلاده لدعم ونقل الخبرات الإنجليزية في مجالات النقل المختلفة بمصر.