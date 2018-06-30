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مطار القاهرة يستقبل وفدًا سياحيا أمريكيا من أصول مصرية

01:54 م السبت 30 يونيو 2018
مطار القاهرة يستقبل وفدًا سياحيا أمريكيا من أصول مصرية

مطار القاهرة يستقبل وفد سياحي امريكي

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وفد سياحي أمريكي من أصول مصرية؛ في زيارة للبلاد لقضاء جولة سياحية تستغرق عده أيام، يزور خلالها المعالم الأثرية والطبيعة بالقاهرة والمحافظات.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الوفد وصل على الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصوله، وخروجه من الصالة لمقر إقامته في القاهرة.

يذكر أن المطار استقبل خلال مارس الماضي، وفدا من ضباط الشرطة الأمريكية من أصول مصرية؛ لزيارة المعالم الأثرية، بناء على دعوة من السلطات المصرية للضباط الأمريكين في إطار تعزيز التعاون بين الشرطة المصرية والأمريكية.

مطار القاهرة وفود سياحية طائرة مصرية جولة سياحية تنشيط السياحة

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