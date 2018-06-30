مطار القاهرة يستقبل وفدًا سياحيا أمريكيا من أصول مصرية

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وفد سياحي أمريكي من أصول مصرية؛ في زيارة للبلاد لقضاء جولة سياحية تستغرق عده أيام، يزور خلالها المعالم الأثرية والطبيعة بالقاهرة والمحافظات.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الوفد وصل على الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصوله، وخروجه من الصالة لمقر إقامته في القاهرة.

يذكر أن المطار استقبل خلال مارس الماضي، وفدا من ضباط الشرطة الأمريكية من أصول مصرية؛ لزيارة المعالم الأثرية، بناء على دعوة من السلطات المصرية للضباط الأمريكين في إطار تعزيز التعاون بين الشرطة المصرية والأمريكية.