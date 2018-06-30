نواب وسياسيون في ذكرى "30 يونيو": شجاعة السيسي أنقذت الوطن من الاختطاف

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

وجه عدد من النواب والسياسيين رسائل تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، مشيرين إلى أن تلك الثورة غيرت مجرى التاريخ المصري، بعدما قال الشعب كلمته ورفض تسليم مصر لجماعة إرهابية.

وقال عدد من النواب والسياسيين إن ثورة 30 يونيو أجهضت ‏‏كافة المؤامرات والتدابير الخبيثة التي كانت تدبر حيال مصر لإسقاطها، مشددين على أن هناك ‏‏إرادة حقيقية من المصريين والقيادة السياسية والتنفيذية بنهضة الدولة ‏‏وتنميتها. ‏

وبعث النائب ممتاز دسوقي، نائب صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط، رسالة حب وتقدير واعتزاز لكل المصريين لتهنئتهم بمناسبة ثورة 30 يونيو، قائلًا: "ذكرى 30 يونيو ستظل الشاهد على مدى وعي المصريين ومعدنهم النفيس وقدرتهم على مواجهة أي مؤمرات تحاك ضد مصر".

وأضاف "دسوقي"، أن استمرار وجود الإخوان في الحكم كان سيهدد بقاء الدولة المصرية ويعرضها للخطر، ولولا شجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخوفه على مصر ورغبته الملحة في الحفاظ على الهوية المصرية وعلى أرض مصر لما وصلنا لما نحن فيه الآن.

وذكر النائب محمد العقاد، أن تلك الثورة قضت على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وأنقذت الوطن من محاولات الاختطاف.

وقال "العقاد"، في بيان صحفي اليوم السبت، إن خروج المصريين للميادين في ثورة يونيو جاء بوازع وطني للقضاء على محاولات هذه الجماعة المارقة والإرهابية المتمثلة في النيل من الدولة المصرية وهدم مؤسساتها.

ونوه النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن ثورة 30 يونيو هي اليوم الذي وضع فيه المصريون حجر الزاوية للتنمية، واتخذ المصريون على عاتقهم مسؤولية بناء الدولة وبناء مؤسساتها، وانعاش الوضع الاقتصادي المتردي.

وتابع النائب: "اليوم يستكمل المصريون مسيرة التنمية التي عزموا على السير فيها منذ 5 سنوات، ليحصدوا قريبًا ثمار هذا التعب الذي ارتوى بعرق وجد وسواعد أبناء هذا الوطن".

من جانبه، قال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأيام أثبتت أن مصر كانت غارقة في غيابات لا يعلمها إلا الله لولا تدخل الجيش المصري في الوقت المناسب وإنقاذ البلاد من الفتنة.

وأضاف عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي قامت به القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذلك الوقت، من مساندة عظيمة لأبناء الشعب المصري في إزاحة الفاشية الدينية.

فيما قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن الشعب المصري خرج في 30 يونيو ليعلن أمام العالم رفضه تجارة الدين والسلطة، وإسقاط من تصوروا أنهم يملكون صكوك الإسلام والوطنية، لافتًا إلى أن المصريين خرجوا في الشوارع لإسقاط الإخوان وواجهوا مصيرهم وكل التحديات التي حاول قيادات الجماعة تهديدهم بها وعلى رأسها الإرهاب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما تحققه مصر الآن نتيجة لتوحد المصريين في مواجهة كافة التحديات بعد 30 يونيو، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي الذي يعد قرارًا حتميًا كما قال الرئيس السيسي، مردفًا: "القرارات الاقتصادية كانت ستتخذ عاجلًا أم آجلًا تحت أي ظرف وأي رئيس يحضر في هذه الفترة كان سيضطر لتطبيقها للحفاظ على الدولة، والسنوات المقبلة ستشهد مستقبلًا أفضل للمصريين، في ظل ما تحملوه من إجراءات صعبة".

وقال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن ثورة 30 يونيو من أهم ثورات العالم، و‏‏جسدت ملحمة شعب باصطفاف كافة طوائفه لإطاحة حكم جماعة الإخوان ‏‏الإرهابية التي استهدفت النيل من استقرار الدولة المصرية، مُذكرًا أن ‏‏الشعب المصري أنقذ بلاده وعبر بها إلى بر الأمان من حكم جماعات ‏‏متطرفة لا دين لها ولا وطن بحماية القوات المسلحة وقوات الشرطة.‏

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أن مصر بلد الأمن والأمان لن ‏‏تكون أرضًا للخونة، لافتًا إلى أن الأوضاع التي تعاصرها ‏‏مصر حاليًا تشهد تطورًا جذريًا في مختلف القطاعات.​