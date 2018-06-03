ننشر مقرات لجان انتخابات نقابة المرشدين السياحيين 24 يوليو

كتب ـ يوسف عفيفي:

قرر مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين برئاسة حسن النحلة، فتح باب التقدم لانتخابات النقيب ومجلس النقابة بداية من يوم 24 يونيو الجاري وحتى يوم 28 من الشهر ذاته، على أن تجرى الانتخابات يوم 24 يوليو المقبل.

وقال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي، على أن تبدأ في التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، يليها عمليات الفرز، موضحا أنه في حالة الإعادة ستجرى الانتخابات يوم 31 يوليو.

وأضاف "النحلة، في بيان الأحد، أن الانتخابات ستجرى لاختيار نقيب وعدد 8 أعضاء بمجلس النقابة، موضحا أن الانتخابات ستتم بـ17 لجنة فرعية وهي كالتالي:ـ

ـ عدد 3 لجان بالمقر الرئيسي الكائن 217 شارع رمسيس ـ القاهرة.

ـ عدد 4 لجان ومقرها نقابة التطبيقين بالعباسية "قاعة ريجنسي".

ـ عدد 4 لجان بالجيزة ومقرها النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالجيزة.

ـ عدد 2 لجنة بالأقصر ومقرها النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالأقصر.

ـ عدد 1 لجنة بالإسكندرية ومقرها النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالإسكندرية.

ـ عدد 1 لجنة بالبحر الأحمر ومقرها النقابة ومقرها النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالغردقة.

ـ عدد 1 لجنة بأسوان ومقرها النقابة الفرعية للمردشين السياحيين بأسوان.

ـ عدد 1 لجنة بجنوب سيناء ومقرها النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بشرم الشيخ.

جدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة يتكون من نقيب وثمانية أعضاء ولا يوجد فوق أو تحت السن كبعض النقابات الأخرى كما لا يوجد تجديد نصفي، حيث إن مجلس النقابة قد استقر على الإشراف القضائي حنى يطمئن جميع المرشحسن لسلامة إجراءات العملية الانتخابية