"النهار" تتعاقد مع الإعلامية منى العراقي

كتب - مصطفى علي:

تعاقدت شبكة تليفزيون النهار مع الإعلامية مني العراقي؛ لتقديم برنامج جديد على شاشة النهار اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

وقالت الشبكة في بيان اليوم، إنه يجري عقد جلسات عمل مكثفة مع الإعلامية للوصول للشكل النهائي للبرنامج.

وسبق أن قدمت منى العراقي برنامج "انتباه" على شاشة قناة المحور.

وأوضحت الشبكة أن "العراقي" أبدت تفهمت وجهة نظر القناة في ضرورة تسجيل الحلقات حتى يتم اختيار الموضوعات بعناية وتوجيه رسائل إيجابية للمشاهدين وتوصيل المعلومات بدقة وتقديم تحقيقات استقصائية لافادة المجتمع بشكل إيجابي.

ونشرت قناة النهار برومو على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عددًا من المواطنين يرحبون بإعلامية في الشارع بقولهم "وحشتينا" و"هترجعي امتى"، وقالت القناة: "قريباً على النهار".. وهو ما تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن في النهاية تعاقدها مع منى العراقي.

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