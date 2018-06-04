 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الرئيس يؤدي اليمين أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ

"النهار" تتعاقد مع الإعلامية منى العراقي

01:03 ص الإثنين 04 يونيو 2018
"النهار" تتعاقد مع الإعلامية منى العراقي

مني العراقي

كتب - مصطفى علي:

تعاقدت شبكة تليفزيون النهار مع الإعلامية مني العراقي؛ لتقديم برنامج جديد على شاشة النهار اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

وقالت الشبكة في بيان اليوم، إنه يجري عقد جلسات عمل مكثفة مع الإعلامية للوصول للشكل النهائي للبرنامج.

وسبق أن قدمت منى العراقي برنامج "انتباه" على شاشة قناة المحور.

وأوضحت الشبكة أن "العراقي" أبدت تفهمت وجهة نظر القناة في ضرورة تسجيل الحلقات حتى يتم اختيار الموضوعات بعناية وتوجيه رسائل إيجابية للمشاهدين وتوصيل المعلومات بدقة وتقديم تحقيقات استقصائية لافادة المجتمع بشكل إيجابي.

ونشرت قناة النهار برومو على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عددًا من المواطنين يرحبون بإعلامية في الشارع بقولهم "وحشتينا" و"هترجعي امتى"، وقالت القناة: "قريباً على النهار".. وهو ما تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن في النهاية تعاقدها مع منى العراقي.

اقرأ أيضًا:

خلي رمضانك مصراوي.. وشاهد كل مسلسلات رمضان 2018 "قبل أي حد"

مني العراقي برنامج انتباه قناة المحور قناة النهار مواقع التواصل الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان