علاء مبارك عن عودته للحياة السياسية: "قول يارب"

القاهرة - مصراوي:

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إنه لا يستطيع العودة لممارسة الحياة السياسية، بسبب الحكم الصادر ضده في قضية "القصور الرئاسية".

وأصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا وباتًّا بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

ووجه "حمزة" أحد متابعي علاء مبارك على موقع "تويتر" اليوم، سؤالا: "حضرتك مش ناوي تشارك في الحياة السياسية..أو تعمل حزب معارضه للشباب؟"، ليرد نجل مبارك: "حضرتك كدا حتزعل الناس منك، وكلام في السر امال الحكم بتاع القصور الرئاسية بالـ ٣ سنوات دا كان عشان ايه ! وقضية البورصة الملفقة بخيبة ثقيلة اللي فيها مليارات وتأجيل ورا تأجيل للسنة السابعة وشكلها كدا بالمعدلات دي ٧ سنوات اخري وبعد كل دا وحضرتك تقول مشاركة في الحياة السياسية".

وواصل "حمزة" سؤاله لنجل مبارك: "يعني مفيش اي امل يا استاذ علاء، دا صبري نخنوغ طلع عفو رئاسي وأنتم أصل الدولة وفاهمين في الحياة السياسية"، ليرد الأخير: "قول يارب".