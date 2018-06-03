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​10 صور جوية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية "على أرض الواقع"

10:35 م الأحد 03 يونيو 2018
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كتب - محمد عبد الناصر:

نشرت صفحة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على "فيسبوك"، صورًا جوية تُظهر نسب تنفيذ الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتبلغ إجمالي مساحة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى مبنى مجلس النواب ومجلس الوزراء، بالإضافة المرحلة الأولى من المباني الوزراية بإجمالي 34 مبنى تسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا.

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن حجم تنفيذ المرافق في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وصل إلى 80%، لافتًا إلى أن المقاولون العرب تتولى تنفيذ مرافق الحي الحكومي وبعض المباني الإدارية بجانب مبنى البرلمان ومجلس الوزراء.

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب، لمصراوي، أن نسبة تنفيذ مبنى البرلمان وصل إلى 50%، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه بالكامل منتصف العام المقبل وافتتاحه رسميًا، مشيرًا إلى أن القاعة الرئيسية للبرلمان تستوعب ألف شخص، وجرى تنفيذ مكتب لكل نائب من أعضاء البرلمان.

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صور جوية العاصمة الإدارية الحي الحكومي مجلس النواب مجلس الوزراء

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