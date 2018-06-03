"الفتوى" تثير جدلاً بين الأوقاف والبحوث الإسلامية

كتبت - هند الشامي:

شهدت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الأحد، حالة من الجدل بين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي، بسبب رفض الأخير إسناد بعض مهام الفتوى للأوقاف، وهو ما اعترض عليه الوزير.

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة الدينية لقانون تنظيم الفتوى، اليوم الأحد، والذي حظر التصدي للفتوى في الأمور العامة، إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وقال وزير الأوقاف، إن الوزارة تضيف لرصيد الأزهر، ولا تخصم منه، موضحًا أن الإفتاء لا يمكن أن تفتح مقرات لها في كل مكان، ولكن إمام المسجد يستطيع أن يصل للمواطنين، وأنه يتم تنظيم دورات تدريبية لهم.

وأكد الوزير، أن الوزارة نظمت دورات في الحج والمواريث لتوعية المواطنين، مشيرًا إلى أن الأوقاف تحت رقابة البرلمان، ولا بد أن يحصل أي مفتى على تصريح الفتوى من الوزارة، ولا يحصل على تصريح الفتوى من أى جهة أخرى، تجنبا لحدوث أي أزمة بين المؤسسات حتى نستطيع تطبيق المحاسبة، لأن كل مؤسسة أولى بأبنائها.​

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