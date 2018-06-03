الحكومة تقرر إنشاء "مجتمع عمراني جديد" بجزيرة الوراق (خريطة)

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أرضي جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان؛ لإنشاء "مجتمع عمراني جديد".

ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 20 لسنة 2018، على "يُنشأ مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للخريطة وكشوف الإحداثيات المرفقة، وتمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيه كافة الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المشار إليه".

فيما نصت المادة الثانية على أن "تسلم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي المبينة في المادة الأولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور ذلك القرار".

وأشارت الجريدة الرسمية إلى صدور القرار بمجلس الوزراء أمس السبت، على أن يعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية -أي غدًا الاثنين.