كمال عباس لـ"النقابات غير القادرة على توفيق أوضاعها": التأسيس هو الحل

كتبت- مروة شوقي:

قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات العمالية والنقابية، إن الطريق الناجح للنقابات التي لم تستطع توفيق أوضاعها، "التأسيس" الذي يسمح به قانون التنظيمات النقابية ٢٠١٧، لمدى الحياة.

وأضاف عباس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بدار الخدمات العمالية، عن تقييم وقائع ما جرى في الانتخابات العمالية بمرحلتيها، إن القانون خصّ المحاكم العمالية، للبت في المنازعات والطعون المقدمة، لافتا الى ان تلك المحاكم مازالت قيد الانشاء.

وتابع: "في القانون القديم، حينما يتم استبعاد لنقابات مستقلة كنا نلجأ لمجلس الدولة، التي تصدر قرار بدورها بوقف الانتخابات، ولكن القانون الحالي جعل تلك الجهات القضائية غير جهة اختصاص".

ودعا منسق دار الخدمات العمالية، القيادات إلى الانضمام لحملة "انتخابات أونطة هاتو فلوسنا"، مطالبًا الأعضاء المنضمين لنقابات تابعة للاتحاد العام إلى سحب عضوياتهم من النقابات التي لا تعبر عنهم.

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