رئيس "دفاع النواب" يشدد على ضرورة مواجهة الزيادة السكانية

كتبت- هند الشامي:

أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية ترشيد وتنظيم الإنفاق بشكل عام لاسيما الحكومة، قائلاً: "الترشيد هدف أساسي من أهدافها، ويجب أن تبدأ به الحكومة ليكون سمة من سماتها في النواحي كافة".

وأضاف عامر، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019، "أحيانًا تصلني الدعوات داخل أظرف، وهي تكلف الكثير، علينا أن نعيش مشاكلنا ونواجهها، فنحن في ظرف لا يجب فيه الأسراف في الانفاق ويجب ترشدها، كما لا يجب الاسراف في لقمة العيش مع توجيه بواقي الطعام للبنوك المخصصة لهذا الأمر".

وشدد عامر، علي ضرورة مواجهة الزيادة السكانية، حيث يبلغ معدل الزيادة السنوية 2.1 مليون نسمة سنويًا، مع أن يكون هناك ضريبة تصاعدية وتوازن في المجتمع ولا مانع في عدم منح أصحاب المرتبات والمعاشات الكبيرة علاوات لمدة سنوات.

في سياق متصل، أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه ليس هناك ملاحظات في شأن موازنة وزارة الدفاع للعام المالي الجديد، وفيما يتعلق بوزارة الداخلية كان هناك مطالب ملحة بزيادة مخصصات الموازنة الخاصة بها ووزيرة التخطيط د. هالة السعيد، تعهدت بتدعيم الموازنة عبر تدفقات متتالية خلال العام المالي.

من جانبه، علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بقوله: "نعلم جيداً أن وزارة الداخلية حققت الكثير من النجاحات في مواجهة الارهاب بدعم كامل من قواتنا المسلحة، وهي وزارة منتشرة في كل ربوع مصر، ولا تعمل علي مواجهة الإرهاب فقط بل هي مسئولة أيضا عن الأمن العام، لذا لابد أن ننظر إلي دعمها".

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