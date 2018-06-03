"الوزراء" ينفي تسبب عقار سوفالدي في الإصابة بالسرطان

كتب- محمد غايات:

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حقيقة ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بأن استخدام عقار "سوفالدي" المخصص لعلاج فيروس "سي" له تأثير سلبي على خلايا الكبد، وينتج عنه تكوين بؤر سرطانية.

وتواصل المركز، في بيان الأحد، مع وزارة الصحة والسكان، حيث نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مشيرة إلى أن عقار "سوفالدي" آمن تمامًا، ولا يسبب السرطان، وأنه لا علاقة على الإطلاق بين استخدام المريض لعقار السوفالدي وإصابته بالسرطان.

وتابعت الوزارة، أن أي مريض يصاب بالتليف وكان سببه فيروس سي لا بد بعد شفائه أن يجري متابعته كل 3 إلى 4 شهور، لأنه يصبح عرضة لأن يتحول التليف إلى سرطان بغض النظر عن الشفاء من فيروس سي.

وأوضحت الوزارة، أنه من المعروف في حالة الإصابة بفيروس سي أن ما بين 75% إلى 85% من المصابين يتحولون إلى التهاب كبدي مزمن نشط في الكبد، و20% إلى 30% من هؤلاء المرضى ينتهي بهم الحال في خلال 20 إلى 30 سنة بأن يتحولوا إلى مرضى بالتليف من الدرجة الرابعة (F4)، ومن هؤلاء 5% إلى 10% يصابوا بالسرطان أي أن تليف الكبد يتحول إلى السرطان سواء في وجود فيروس سي أو عدم وجوده.

ونوهت الوزارة إلى أن المصابين الذين حالاتهم (F0) و(F1) و (F2) و(F3) ولا يعانون من تليف، لا يحتاجون إلى متابعة بعد الشفاء من الفيروس، أما المرضى (F4) مع وجود التليف، بعد الشفاء يستمر التليف وهذا من الممكن أن يؤدى إلى سرطان بنسبة 5% في العام من مرضى التليف بالرغم من الشفاء من الفيروس.