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رئيس "النواب" يكلف الحكومة بإعداد قانون تسجيل العقارات خلال شهر

05:40 م الأحد 03 يونيو 2018
رئيس "النواب" يكلف الحكومة بإعداد قانون تسجيل العقارات خلال شهر

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

كلف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بضرورة تقديم الحكومة خلال شهر من الآن، رؤيتها وتوصيتها بشأن ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وقال "عبدالعال"، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، إن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع قانون بشأن تسجيل العقارات خلال شهر من الآن، مشيرًا إلى أن 97% من العقارات المصرية غير مسجلة، وبالتالي هذا إلزام من البرلمان للحكومة بشأن هذا القانون.

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