الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة

كتب- محمد غايات:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتوجه الحكومة لزيادة الضرائب، غير صحيح على الإطلاق.

وذكر المركز، في بيان الأحد، أن زيادة الحصيلة الضريبية لا يعني زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة، ولكن زيادة الحصيلة الضريبية بدون تحريك سعر الضريبة من خلال ميكنة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الضرائب، لافتًا إلى أن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج القومي بلغت 14.25%، والتي تستهدف الوصول بهذه النسبة لتتراوح بين 17% إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات.

وقالت وزارة المالية، إن إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة، بهدف ميكنة وتحديث أعمال الوزارة والمصالح الإرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة.

وشددت الوزارة على أهمية وضرورة تطوير العمل بجميع المصالح الإدارية، وتوفير كل الإمكانيات والسبل للعاملين بهذه المصالح للحصول على أداء متميز، وهو ما تقوم به الوزارة حاليًا من توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة والتدريب وتحديث الأجهزة واستكمال منظومة ميكنة دورة العمل بتلك المصالح، ما يسهم في توفير الوقت والجهد واستكمال المشروعات.

ونوهت الوزارة، إلى أنها بصدد الانتهاء من قانون الجمارك الجديد، والذي يعمل على تحسين منظومة الأداء الجمركي وتفعيل منظومة الشباك الواحد والربط الإلكتروني، مشيرًا إلى أن المستهدف تحقيق حصيلة جمركية خلال العام المقبل ما بين 44 إلى 45 مليار جنيه بنسبة زيادة تتراوح بين 14 إلى 15%.

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