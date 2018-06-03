الحكومة توضح حقيقة فرض عقوبات على الأسر‏ التي تنجب أكثر من طفلين

كتب- محمد غايات:

رد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، على ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بنية وزارة التضامن الاجتماعي فرض عقوبات على الأسر التي لم تلتزم ببرنامج "كفاية 2" التابع للوزارة وتنجب أكثر من طفلين.

وتواصل المركز، في بيان الأحد، مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مشيرة إلى أنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لفرض أي إجراءات عقابية تجاه الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، مشددة على أن تلك الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إحداث حالة من البلبلة لدى الرأي العام.

وذكرت الوزارة، أن برنامج ‏"كفاية 2"‏ التابع لها، يهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة فيما يتعلق بمواجهة الزيادة السكانية، من خلال رفع الوعي لدى السيدات في الفئة العمرية من 15 حتى 45 عامًا بمفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية، خاصة في المناطق الريفية.

وأوضحت الوزارة، أن تكلفة البرنامج 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات، لافتة إلى أن هناك 100 جمعية تشارك في تنفيذ البرنامج، فضلًا عن إنشاء وتطوير 70 عيادة لتنظيم الأسرة في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وتابعت الوزارة: "هذا البرنامج يستهدف مليونًا و148 ألف سيدة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في 10 محافظات منها 9 محافظات في الوجه القبلي ومحافظة البحيرة من الوجه البحري على مستوى 2257 قرية وحيًا، منوهة إلى اختيار هذه المحافظات، نظرًا لارتفاع نسبة الخصوبة بها، كما أنها الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، وأيضًا الأكثر استفادة من برنامج تكافل وكرامة".

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