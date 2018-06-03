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"دعم مصر": كلمة الرئيس أمام البرلمان "صادقة ومدعومة بالحقائق"

12:14 ص الأحد 03 يونيو 2018
"دعم مصر": كلمة الرئيس أمام البرلمان "صادقة ومدعومة بالحقائق"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت - مروة شوقي:

وصف ائتلاف دعم مصر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أدائه اليمين الدستورية، اليوم السبت، بالصادقة والمدعومة بالحقائق والتحديات.

وقال الائتلاف في بيان اليوم: "جاءت ملحمة الإصلاح الاقتصادي لتؤكد إلى أين كانت تأخذنا المخاطر وكيف أصبحنا في مأمن ونحن نعبر إلى مستقبل يليق بمكانة الدولة وثقلها".

وتابع البيان: "وقف بطل معركة التنمية تحت قبة البرلمان يخاطب الشعب ويدعوه لاستكمال المسيرة بكل إخلاص مثمنًا كل جهد قدمه المصريون (شعب وفي صبور ومؤسسات دينية وطنية، وشهداء بذلوا الدم من أجل أن تبقى راية مصر مرفوعة)، وكعادته في إنصافها ورفع شأنها، لم يخل خطاب الرئيس من تقدير المرأة المصرية التي لم تنل حقوقها ومكانتها إلا بعد ثورة 30 يونيو".

وأردف: "لقد ألقى الرئيس السيسي اليوم خطاب المصارحة التي عهدناه منه دومًا.. حديث لا يقول إلا الصدق، ولا يبتغي غير مصلحة مصر، ولا ينكر صبر شعبها وتحمله القرارات الصعبة.. حديث يحمل الوعد بالمضي نحو المستقبل واستكمال البناء ووضع ملفات الصحة والتعليم والثقافة على قائمة أولويات الإصلاح.. ويحمل الوعيد لمن يعطل مسيرة الوطن ويرهب أمنه ويزعزع استقراره".

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