بالصور.. ألعاب نارية واحتفالات في التحرير بمناسبة "تنصيب الرئيس"

كتب- إسلام ضيف:

تصوير- مصطفى الشيمي ومحمود أبو ديبة:

احتفل مواطنون مساء السبت، بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، على بعد أمتار قليلة من مقر مجلس النواب الذي تواجد فيه السيسي، صباح السبت، لحلف اليمين الدستوري.

ورصدت عدسة "مصراوي" تزيّن ميدان التحرير بالأضواء الملونة، وحِرص عدد من المواطنين على التقاط الصور فيه.

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد تشديدات أمنية مكثفة؛ بسبب حلف السيسي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب، في جلسة خاصة، كان قد دعى إليها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس.