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التعليم: مؤتمر صحفي بعد كل امتحان للثانوية العامة الواحدة ظهرا

12:04 ص الأحد 03 يونيو 2018
التعليم: مؤتمر صحفي بعد كل امتحان للثانوية العامة الواحدة ظهرا

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إنه تقرر عقد مؤتمر صحفي عقب كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة ، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، غدا الأحد، في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي أكثر من 656 طالبا غدا امتحان اللغة العربية في الفترة الأولى من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، ثم امتحان التربية الدينية من الثاني عشرة والنصف وحتى الثانية.

ومن المقرر أن يجيب المؤتمر عن أبرز استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، ويكشف عما توصلت إليه غرفة العمليات المركزية خلال متابعتها أعمال الامتحان من حالات غش أو أزمات أخرى.

امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي مؤتمر صحفي

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