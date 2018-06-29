المترو: توفير باصات لنقل الركاب من المرج الجديدة إلى المحطة المؤقتة

كتب - أحمد نجيب:

تفقد المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، وقيادات شركة المترو، اليوم الجمعة، رصيف محطة المرج المؤقتة والموجود قبل دخول محطة المرج القديمة لمتابعة اللمسات الأخيرة قبل إغلاق محطة المرج الجديدة الأسبوع المقبل.

وناشد أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، ركاب محطات المرج باستخدام محطة المرج القديمة للدخول فقط ومحطة المرج المؤقتة للخروج فقط، حتى يتسنى دخول القطارات لمحطة المرج القديمة فارغة بدون ركاب للتيسير على الركاب في ركوب القطارات ومنع الاصطدام ببعض.

وقال عبد الهادي إن الجولة التفقدية هدفها التأكد من التجهيزات النهائية بالرصيف المؤقت، ومنها تركيب البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة، كما تم عمل ثلاثة مخارج ببداية ونهاية ومنتصف الرصيف لخروج الركاب بسهولة، وتم تركيب إذاعة داخلية بالرصيف وكذلك تجهيز الغرفتين المتواجدتين بالرصيف لتشغيل مكتب للشرطة ومكتب للتشغيل، كما تم توصيل المياه والصرف الصحي للمحطة المؤقتة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام ومرور القاهرة لتوفير ميني باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المحطة المؤقتة والعكس، مؤكدًا أنه يتم إذاعة رسائل مسجلة بجميع محطات الخط الأول للتنويه على جمهور الركاب وتوضيح تاريخ وأسباب غلق المحطة، وذلك حرصا من الشركة على التواصل مع جمهور الركاب.

وقررت شركة المترو غلق محطة المرج الجديدة اعتبارًا من 3 يوليو المقبل ولمدة 5 أشهر للانتهاء من أعمال تطويرها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.