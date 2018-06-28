ضبط 6600 كارت ذاكرة مع راكب بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء الخميس، من كشف حيلة راكب مصري حاول الوصول من الصين والدخول وسط ركاب روسيا لتهريب كمية كبيرة من كروت ذاكرة المحمول، وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة مصر للطيران القادمة من جوانزوا، حاول راكب مصري الخروج وسط الركاب القادمين من سان بطرسبرج، على أنه أحد مشجعي المنتخب، تلاحظ لإبراهيم حسن رئيس القسم، تردد الراكب وحصوله على تأشيرات دولة الصين، طلب منه وضع أمتعته على جهاز فحص الحقائب.

وتلاحظ لمأمور الأشعة الجمركي محمد عفيفي، وجود العديد من الكثافات العالية، وبتفتيشها تم العثور على كروت الميموري 64 جيجا و128 جيجا أسفل ملابسه، وقام ياسر إبراهيم وبلال حسن، وعبدالله أحمد، مأموري الجمارك بتفتيش حقائبه، وضبط 6600 كارت ميموري مساحات داخل 4 علب سماعات iphone.

أمر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية، بتحرير محضر ضبط للراكب، واتخاذ الإجراءات القانونية معه.​