مؤسسة الأهرام تخاطب السلطات لوقف تدشين "الأهرام سبورت" -مستندات

كتب- مصطفى علي:

أصدرت مؤسسة الأهرام، بيانا أعلنت فيه أنها خاطبت العديد من الجهات الرسمية للحفاظ على علامتها التجارية ممثلة في اسم الأهرام، مطالبة بالوقف فوري لاستخدام اسم الأهرام من قبل نادي الأسيوطي سبورت، الذي تم تدشينه اليوم باسم جديد هو "الأهرام سبورت".

ووصفت المؤسسة -بحسب بيان منشور على موقع جريدة الأهرام-، إعلان النادي اسمه الجديد "مخالفة سافرة لكل القواعد والقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية".

طالبت المؤسسة الأجهزة المعنية، وعلى رأسها وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية واتحاد الكرة، بالتدخل الفوري بوقف هذا التعدي على اسم الأهرام باعتباره انتهاكا واضحا لحقوق المؤسسة التي تطلق اسم الأهرام على العديد من إصداراتها، ومشروعاتها، وفي قطاع الرياضة، ومنها نادي الأهرام بالتجمع الخامس، وبوابة "الأهرام سبورت"، بالإضافة إلى فريق الأهرام لكرة القدم بدوري الشركات.

وأشارت المؤسسة إلى أن اللجنة الأوليمبية خاطبت رئيس مجلس إدارة نادي الأسيوطي، وحذرت من إطلاق اسم الأهرام على النادي الجديد، وتداعيات هذا الإجراء قانونا باعتباره مخالفة صريحة للقانون، إلا أن نادي الأسيوطي لم يرد على اللجنة الأوليمبية حتى اليوم في تحد سافر للقانون.