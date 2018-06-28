​وزير الزراعة لمصراوي: تنظيم لقاء شهري مع الباحثين وموظفي الوزارة

كتب- أحمد مسعد:

وعد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باحثي مركزي البحوث الزراعية والصحراء، بعقد اجتماعا شهريا يضم الباحثين ومسؤولي الوزارة والعاملين.

وقال أبو ستيت، لمصراوي، على هامش ندوة نقاشية، بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية اليوم الخميس، إن الاجتماع سيناقش ملفات عديدة منها التعدي على الأراضي الزرعية ومشاكل الباحثين بالوزارة، وغيرها عشرات الملفات المتعلقة بالوزارة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتولي المواقع القيادية، فإن الكفاءة والنزاهة والشفافية، شروط أساسية لتولي أي وظيفة قيادية في مراكز البحوث والقطاعات وديوان الوزارة، وأن التفاعل بلا شك ضرورة للارتقاء بأداء المراكز البحثية في الوزارة لأنها منارة البحث العلمي في مصر، مؤكدا أهمية التواصل بين الأجيال والاستفادة من الباحثين المتفرغين.